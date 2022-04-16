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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 11:13

МО РФ сообщило о "поражении более 800 украинских военных объектов"

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МО РФ сообщило о "поражении более 800 украинских военных объектов"

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 16 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника", - утверждает Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения", - заявляет представитель минобороны РФ.


Также Конашенков сообщил, что "российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25".

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