Минобороны Британии: разрушенные дороги и мосты в Украине препятствуют доставке гумпомощи

Министерство обороны Великобритании в утренней сводке за 16 апреля сообщает о серьезных разрушениях дорог и мостов в Украине, препятствующих движению транспорта, пишет ВВС.

Дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта районах Украины понесла значительный ущерб.

Российские войска усугубили ситуацию тем, что разрушали мосты, устанавливали мины и оставляли транспортные средства на ключевых маршрутах по мере отхода с севера Украины.

В частности, после разрушения переправ через реку в Чернигове и его окрестностях в городе остался только один пешеходный мост через реку Десна.

Как отмечают в министерстве, повреждение транспортной инфраструктуры Украины представляет серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, которые ранее были под осадой российских войск.