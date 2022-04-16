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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 10:45

Минобороны Британии: разрушенные дороги и мосты в Украине препятствуют доставке гумпомощи

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Минобороны Британии: разрушенные дороги и мосты в Украине препятствуют доставке гумпомощи

Министерство обороны Великобритании в утренней сводке за 16 апреля сообщает о серьезных разрушениях дорог и мостов в Украине, препятствующих движению транспорта, пишет ВВС.

Дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта районах Украины понесла значительный ущерб.


Российские войска усугубили ситуацию тем, что разрушали мосты, устанавливали мины и оставляли транспортные средства на ключевых маршрутах по мере отхода с севера Украины.

В частности, после разрушения переправ через реку в Чернигове и его окрестностях в городе остался только один пешеходный мост через реку Десна.

Как отмечают в министерстве, повреждение транспортной инфраструктуры Украины представляет серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, которые ранее были под осадой российских войск.

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