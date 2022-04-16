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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 10:22

16 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров

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На сегодняшний день, 16 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.


Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар можно выехать в Запорожье только на собственном транспорте. "Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", - отметила Верещук.

Остальные гуманитарные коридоры согласованы по маршрутам: Северодонецк – Бахмут, Лисичанск – Бахмут, Попасная – Бахмут, Горное – Бахмут и Рубежное – Бахмут. Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны российских войск.

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