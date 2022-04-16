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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 12:59

Российские власти закрыли въезд в РФ премьер-министру Великобритании Борису Джонсону

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Российские власти закрыли въезд в РФ премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и ряду членов его кабинета. Как сообщает РИА Новости, Россия включила в "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и нескольких политиков.


"В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц России, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей", - говорится в заявлении МИД.

В "стоп-лист" включены министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и ряд других членов кабинета.

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