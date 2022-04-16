15 апреля в результате обстрела Харькова российскими военными погибли 10 человек, в том числе – семимесячный ребенок. Не менее 35 человек получили ранения.

Как сообщает УНИАН, прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 15 апреля 2022 года около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район г. Харькова ", - говорится в сообщении прокуратуры.