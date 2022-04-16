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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 08:55

В результате обстрела Харькова российскими военными погибли 10 человек

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В результате обстрела Харькова российскими военными погибли 10 человек

15 апреля в результате обстрела Харькова российскими военными погибли 10 человек, в том числе – семимесячный ребенок. Не менее 35 человек получили ранения.

Как сообщает УНИАН, прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 15 апреля 2022 года около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район г. Харькова ", - говорится в сообщении прокуратуры.


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Харьковская прокуратура: семь человек погибли в результате обстрела российскими военными эвакуационных автобусов

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