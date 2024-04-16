Глава МИД Германии прибудет в Израиль с экстренным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибудет вечером 16 апреля в Израиль с экстренным визитом, чтобы обсудить пути предотвращения эскалации после нанесенного Ираном массированного воздушного удара по еврейскому государству.

Утром 16 апреля германский министр провела в Берлине переговоры с иорданских коллегой Айманом ас-Сафади. "Германскому федеральному правительству в эти непростые времена крайне важно сделать все для предотвращения эскалации", – сказала она.

Отметим: 14 апреля, после отражения иранского удара по еврейскому государству, Бербок заявила, что Израиль продемонстрировал свою мощь, доказав, что может себя защитить, а Иран продемонстрировал свою слабость и изоляцию.

Это пятый визит германского министра в регион после того, как 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль.