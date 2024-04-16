"Наш Нотр-Дам": в Копенгагене сгорело историческое здание биржи

В Копенгагене сгорело построенное в XVII веке здание фондовой биржи, чей шпиль был одним из символов датской столицы. Строение, расположенное рядом с парламентом, находилось на реставрации и было окружено лесами.

"Это наш Нотр-Дам. Национальное достояние. Здесь хранилось множество картин старых датских мастеров. Я не раз была в этом потрясающем здании. Я просто плачу", – цитирует France 24 жительницу города Элизабет Мольтке.

Пожар начался в 7630 утра по местному времени. Пламя охватило крышу, а затем несколько этажей. Обрушилась 56-метровая башня, шпиль которой был оформлен, как хвосты четырех драконов. В тушении пламени принимало участие около 100 пожарных.

Напомним: 15 апреля отмечалось пять лет со дня пожара в Соборе Парижской богоматери – одном из самых известных храмов христианского мира. Предполагалось, что реставрация займет пять лет, однако она затянулась – как из-за ковидного карантина, так и из-за нехватки каменщиков и плотников, владеющих средневековыми технологиями.