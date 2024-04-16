Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах". Акции протеста в Тбилиси

Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах". По данным телеканала Mtavari

первое чтение может пройти завтра, 16 апреля.

Грузинские СМИ сообщают, что на площади перед зданием парламента собрались тысячи людей с флагами Грузии и Евросоюза, которые выступают против "российского закона". Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала, что участники этой акции протеста "защищают свое европейское будущее".

К зданию парламента были стянуты крупные силы полиции, включая спецназ. Правоохранители призывали

организаторов и участников мероприятия соблюдать порядок, предупредив, что нарушения будут пресекаться.

Вскоре Mtavari сообщил, что на проспекте Руставели начались задержания. МВД Грузии сообщило о том, что в столкновениях с демонстрантами пострадал один сотрудник, 14 человек были задержаны по подозрению в участии в беспорядках.

Около полуночи акция протеста завершилась. Телеканал Mtavari передал, что протестные мероприятия возобновятся во вторник, 16 апреля, около 12 часов дня.

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