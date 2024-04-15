Американский сенатор Стив Скалис пообещал поддержать любое решение Израиля по Ирану

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что вечером 15 апреля лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Стив Скалис позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

В ходе телефонного разговора Скалис пообещал поддержку любому решению, которое Израиль примет в свете иранского нападения и рассказал о своей инициативе внести в ближайшие дни на рассмотрение Конгресса серию резолюций против Ирана.

Премьер-министр поблагодарил сенатора за поддержку и заявил, что Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя.