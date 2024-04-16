x
16 апреля 2024
|
последняя новость: 23:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2024
|
16 апреля 2024
|
последняя новость: 23:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Следователи ООН обвинили власти Израиля в создании препятствий к расследованию преступлений ХАМАСа

время публикации: 16 апреля 2024 г., 23:42 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 23:42
Следователи ООН обвинили власти Израиля в создании препятствий к расследованию преступлений ХАМАСа
AP Photo/Hussein Malla

Власти Израиля препятствуют общению членов комиссии ООН по расследованию преступлений ХАМАСа 7 октября с жертвами и свидетелями нападения. С таким обвинением выступил Крис Сидоти, один из следователей ООН, на брифинге в Женеве, который был организован Египтом.

"Что касается правительства Израиля, мы столкнулись не просто с нежеланием сотрудничать, но и созданием активных препятствий к получению показаний от израильских свидетелей и жертв событий, произошедших на юге Израиля 7 октября", – цитирует CNN Сидоти.

Комиссия ООН, в которой входит Кристофер Сидоти, расследует не только преступления ХАМАСа, но собирает доказательства военных преступлений Израиля на палестинских территориях после "черной субботы".

Крис Сидоти обратился к правительству Израиля с призывом к сотрудничеству, а также попросил жертв и свидетелей преступлений ХАМАСа связаться с комиссией. При этом он отметил, что комиссии удалось связаться с некоторыми израильтянами, но ей бы хотелось опросить большее количество людей.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 марта 2024

UNRWA сообщает, что Израиль пытался "выбить" из сотрудников признания о сотрудничестве с ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2024

СБ ООН не сделал никаких заявлений по поводу "бойни" в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 февраля 2024

ХАМАС призвал к международному расследованию "израильских преступлений против палестинских женщин"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 января 2024

Израиль, война в Газе и международные суды в Гааге. Интервью с адвокатом Ювалем Каплински