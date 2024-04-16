CNN: главе МИД Ирана будет запрещено свободно перемещаться по Нью-Йорку

США намерены ограничить перемещения министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и членов его делегации по Нью-Йорку, когда они приедут для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил сайт CNN.

Ранее представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США введут дополнительные ограничения на передвижение иранского министра, когда он будет находиться в Нью-Йорке.

По данным источника CNN, передвижение членов иранской делегации будет ограничено семью кварталами с севера на юг и одним кварталом на запад от штаб-квартиры ООН на Манхэттене, а также несколькими кварталами возле представительства Ирана при ООН. Делегация сможет проследовать из аэропорта имени Кеннеди и затем в аэропорт только по заранее утвержденному маршруту.