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CNN: главе МИД Ирана будет запрещено свободно перемещаться по Нью-Йорку

время публикации: 16 апреля 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 22:04
CNN: главе МИД Ирана будет запрещено свободно перемещаться по Нью-Йорку
AP Photo/Peter K. Afriyie

США намерены ограничить перемещения министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и членов его делегации по Нью-Йорку, когда они приедут для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил сайт CNN.

Ранее представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США введут дополнительные ограничения на передвижение иранского министра, когда он будет находиться в Нью-Йорке.

По данным источника CNN, передвижение членов иранской делегации будет ограничено семью кварталами с севера на юг и одним кварталом на запад от штаб-квартиры ООН на Манхэттене, а также несколькими кварталами возле представительства Ирана при ООН. Делегация сможет проследовать из аэропорта имени Кеннеди и затем в аэропорт только по заранее утвержденному маршруту.

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