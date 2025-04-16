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Мир

"Аль-Хадат": 400 боевиков "Хизбаллы" вместе с семьями нашли убежище в странах Латинской Америки

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 16 апреля 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 19:17
"Аль-Хадат": 400 боевиков "Хизбаллы" вместе с семьями нашли убежище в странах Латинской Америки
AP Photo/Hassan Ammar

По информации саудовского телеканала "Аль-Хадат", около 400 полевых командиров "Хизбаллы" вместе с членами своих семей были эвакуированы в страны Южной Америки.

Ссылаясь на дипломатический источник в регионе, телеканал сообщает, что боевики и их близкие нашли убежище в нескольких государствах: Венесуэле, Колумбии, Бразилии и Эквадоре.

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