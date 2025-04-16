x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 09:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 09:45
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Советник главы Пентагона отстранен от должности из-за утечек информации

США
время публикации: 16 апреля 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 09:22
Советник главы Пентагона отстранен от должности из-за утечек информации
AP Photo/Carolyn Kaster

Один из ближайших советников министра обороны США Дэн Колдуэлл был отстранен от занимаемой должности после того, как расследование установило, что именно он был источником утечек информации из Пентагона.

Как сообщил агентству Reuters информированный источник, Колдуэлла отправили в административный отпуск в связи с несанкционированным разглашением информации. О том, какая именно информация была разглашена и каким изданием, не сообщается.

О начале расследования фактов утечек Пентагон сообщил в минувшем месяце. При этом глава аппарата министерства обороны Джо Каспер отметил, что будет использован полиграф, а виновным в утечках будет предъявлено уголовное обвинение.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2025

Трамп назвал скандал с утечкой секретной информации "несерьезным сбоем"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 марта 2025

Глава Пентагона назвал ложью публикацию об утечке планов удара по Йемену