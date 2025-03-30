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Трамп назвал скандал с утечкой секретной информации "несерьезным сбоем"

США
Дональд Трамп
Скандалы
время публикации: 30 марта 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 07:18
Трамп назвал скандал с утечкой секретной информации "несерьезным сбоем"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News вновь прокомментировал скандал вокруг случайной утечки секретной информации во время обсуждения планов ударов по йеменским хуситам в мессенджере Signal.

Трамп выступил в защиту своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца и министра обороны Пта Хегсета. "Я не увольняю людей на основании фейковых новостей и во время охоты на ведьм", – заявил американский президент, подчеркнув, что и Уолтц, и Хегсет по-прежнему пользуются его полным доверием.

"Это единственный сбой за два месяца, и тот оказался не серьезным", – сказал Трамп.

На минувшей неделе главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что случайно был приглашен в закрытый чат в мессенджере Signal, где министр обороны Пит Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио. Ошибочное приглашение было направлено Уолтцем. После чего появились слухи о возможной отставке Уолтца.

Мир
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