Кража драгоценностей в Лос-Анджелесе, грабители пробили брешь из соседнего дома

В Лос-Анджелесе ограблен ювелирный магазин Love Jewels, расположенный в центре города. Добычей преступников стали драгоценные украшения и часы на общую сумму в десять миллионов долларов, однако владелец говорит, что стоимость похищенного может оказаться вдвое больше.

Ограбление было совершено в воскресенье 13 апреля. На изъятых следователями записях камеры наблюдения видно, что грабители проникли в магазин через брешь, пробитую из соседнего дома. Для этого, сообщили полицейские телеканалу CNN, им пришлось пробиться через большую толщу бетона.

Преступники с добычей покинули магазин тем же путем, а затем сели в пикап Chevrolet и скрылись. Об ограблении стало известно только на следующий день, когда магазин открылся после выходного.