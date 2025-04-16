Верховный суд Великобритании впервые дал юридическое определение термину "женщина"

Верховный суд Великобритании вынес вердикт о юридическом определении термина "женщина". Решение, принятое единогласно, гласит, что понятие "женщина" и "пол" в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу.

Председательствовавший в суде лорд Ходж, которого цитирует BBC, подчеркнул, что Акт о равенстве предоставляет трансгендерам защиту не только от дискриминации по защищенному признаку смены пола, но и от прямой дискриминации, косвенной дискриминации и преследований по существу их приобретенного пола.

Юрист подчеркнул, что в законах, принятых до Акта о равенстве, использовалось определение биологического пола, а изменение пола было добавлено в качестве отдельной защищаемой характеристики.

Суд признал, что включение людей с сертификатом об изменении пола в тот или иной пол приведет к тому, что прочтение закона может быть непоследовательным. Вопросы, касающиеся беременности и материнства, могут быть истолкованы только как относящиеся к биологическому полу, в то время как в других частях Закона о равенстве говорится также о "сертифицированном поле".

Тем самым поставлена точка в судебной тяжбе между правительством Шотландии и группой For Women Scotland. Правительство выступало за то, что получение сертификата гендерного признания равносильно смене пола во всех смыслах, включая юридические.

Группа, поддержанная, в том числе, писательницей Джоан Роулинг, настаивала на том, что термин "женщина" применим только к людям, которые родились женщинами, и что мужчина и женщина – "неизменное биологическое состояние".