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    В мире

    Эксперты: Россия заказала в Иране 1000 беспилотников, но иранцы не в состоянии выполнить этот заказ

    время публикации: | последнее обновление:
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    Эксперты: Россия заказала в Иране 1000 беспилотников, но иранцы не в состоянии выполнить этот заказ
    Sepahnews via AP

    Известный ливанский военно-политический журналист Элайджа Магнье утверждает, что Россия подписала с Ираном контракт на покупку 1000 беспилотников после того, как иранцы поставили несколько БПЛА и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Магнье также заявляет, что первые иранские БПЛА уже были успешно применены в Украине.

    В публикации Магнье упомянуто о том, что российских военных привлекли БПЛА Shahed-129, способные более 24 часов находиться в воздухе и зарекомендовавшие себя в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

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    Однако украинский военный эксперт Олег Жданов сомневается, что Иран сможет поставить России 1000 беспилотников Shahed-129. По его оценке, иранцы изготавливают 9-10 таких БПЛА в год, и сборка идет "не заводская, а полукустарная". Жданов напомнил, что даже турецкий завод по производству БПЛА Bayraktar при доступе к технологиям и с масштабными мощностями выпускает по 200 беспилотников в год.

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    9 августа американский телеканал CNN передавал, что группа российских военных специалистов прибыла в Иран и в течение последних недель проходит курс обучения управлению иранскими беспилотными самолетами. Публикация была проиллюстрирована спутниковым снимком, на котором, как заявляет CNN, показана авиабаза в Иране, где находятся россияне. На этом снимке видны два беспилотных самолета Shahed-129 и Shahed-191. По сведениям CNN, эти беспилотники иранцы демонстрировали россиянам 8 июня 2022 года на аэродроме Кашан к югу от Тегерана (именно к этой дате относится спутниковый снимок).

    Ранее доктор Раз Цимт, израильский эксперт по Ирану, заявлял, что первая партия иранских БПЛА уже поставлена в Россию.

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    Как отмечала редакция NEWSru.co.il, первые иранские БПЛА мог доставить в РФ грузовой самолет Boeing 747 иранской авиакомпании Fars Air Qeshm, 28 июля приземлившийся в московском аэропорту "Шереметьево".

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    Тегеран по-прежнему отвергает не только факт поставок иранских БПЛА в Россию, но и само наличие договора о таких поставках.

    До сегодняшнего дня над территорией Украины, где армия РФ ведет войну с 24 февраля 2022 года, не было замечено и сбито ни одного БПЛА иранского производства.

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    Около месяца назад помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что американское руководство располагает информацией о планах Ирана по передаче России сотен беспилотников, как разведывательных, так и ударных. Салливан также сообщил, что властям США известно, что Иран готов обучать российских российских специалистов управлению этими БПЛА, причем процесс обучения начнется уже в июле. Источник этой информации в заявлении Салливана указан не был.

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    Иран в последние десятилетия активно развивал программу своей беспилотной военной авиации, достигнув на этом направлении определенных успехов. Иранские ударные БПЛА активно применяются йеменскими хуситами и другими вооруженными группировками, в частности ливанской "Хизбаллой". По оценкам специалистов, Иран превосходит Россию по разработке и производству БПЛА, однако значительно уступает таким странам, как США, Израиль, Великобритания, Турция, Китай.

    Россия в настоящее время испытывает острый дефицит БПЛА в зоне боевых действий на территории Украины. Известно, что российскими военными задействуются даже беспилотники МЧС.

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    БПЛА Shahed-129 и Shahed-191. Что они собой представляют?

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    Shahed-129 – однодвигательный средневысотный беспилотный боевой летательный аппарат, разработанный Shahed Aviation Industries для "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). Способен выполнять разведывательные задачи в течение 24 часов и осуществлять ударные миссии. Внешне напоминает израильский Hermes 450 или американский MQ-1 Predator. Эти беспилотники применялись в Сирии и были переданы ливанской "Хизбалле". КСИР располагает сотнями таких БПЛА.

    Shahed-191 (он же Saegheh-2) – беспилотный боевой летательный аппарат с турбовентиляторным/поршневым двигателем и летающим крылом производства Shahed Aviation Industries. Внешне напоминает американский БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel (в 2011 году Иран перехватил один такой беспилотник и пытался его копировать), но меньше по размерам и существенно отличается от него. КСИР демонстрировал видеозаписи и снимки полетов этих БПЛА, достоверность этих рекламных материалов вызывает сомнения. Сомнительна и декларируемая возможность применения Shahed-191 в качестве ударных БПЛА.

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    По всей видимости, основной интерес Россия проявляет к БПЛА Shahed-129. Наиболее близкий "российский родственник" этого иранского беспилотника – БПЛА "Иноходец" ("Орион"), созданный компанией "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). В марте 2022 года министерство обороны РФ заявляло о применении этого беспилотника против украинской армии. Утверждалось, что "Иноходец", ранее испытанный в Крыму и в Сирии, может нести корректируемую авиационную бомбу (КАБ-20, КАБ-50), управляемую планирующую авиабомбу (УПАБ-50), свободнопадающую авиабомбу (ФАБ-50) и авиационную управляемую ракету (Х-50) – очевидно, не одновременно. Даже если "Иноходцы" ("Орионы") применялись армией РФ в начале войны против Украины, вряд ли в настоящее время российские военные ими располагают. По данным генерального штаба ВСУ, за почти полгода войны в Украине армия РФ потеряла 766 БПЛА оперативно-тактического уровня (в свою очередь, минобороны РФ утверждает, что армия Украины потеряла 1720 беспилотных летательных аппаратов, очевидно включая в это число и обычные квадрокоптеры).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Августа 2022
    CNN: российские военные обучаются применению иранских БПЛА. Подробности
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Августа 2022
    Россия получила иранские БПЛА. Комментарий израильского эксперта
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Июля 2022
    Самолет иранской компании, связанной с КСИР, доставил груз в Москву. Версия: Иран начал поставки БПЛА в Россию
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 Июля 2022
    SOHR: ЦАХАЛ уничтожил около Дамаска завод по сборке иранских беспилотников
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