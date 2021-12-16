Канада, Швеция, Великобритания и Украина выдвинули ультиматум Ирану

Правительства Канады, Великобритании, Швеции и Украины потребовали от Ирана начать переговоры о выплатах родственникам жертв крушения украинского Boeing. Ответ они готовы ждать до 5 января.

В сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Канады говорится, что международная группа по координации и регулированию, представляющая Канаду, Швецию, Соединенное Королевство и Украину, провели виртуальную встречу, чтобы поговорить о реакции Ирана на предложение начать обсуждение компенсаций за сбитый рейс S752 "Международных авиалиний Украины". Ирану был направлен запрос с перечнем требований по возмещению ущерба.

В документе отмечается, что участники координационной группы будут ждать ответ до 5 января после чего, будут считать, что попытки договориться провалились и будут рассматриваться "другие действия для решения этого вопроса в рамках международного права".