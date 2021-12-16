Пропавшая в Аргентине 13-летняя еврейская девочка нашлась в Боливии

В Боливии обнаружена живой и невредимой 13-летняя Наоми Лорофф, пропавшая 15 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Как и предполагалась, она была с мужчиной, с которым познакомилась в социальной сети TikTok. Полиция нашла ее в доме у предполагаемого похитителя.

Наоми принадлежит к ультраортодоксальной общине. Ранее глава Совета еврейских общин Аргентины Элиягу Амара призвал полицию сделать поиски девочки приоритетной задачей. Он также сообщил, что еврейская община оказывает семье Наоми всю необходимую поддержку.