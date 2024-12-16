Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1027-й день войны

Министерство обороны РФ 16 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1027-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков. Отражена контратака противника. Потери ВСУ составили свыше 85 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 152-мм орудие Д-20. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск Харьковской области. Отразили четыре контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины "MaxxPro" и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота". Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Янтарное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 55 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37818 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19810 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19695 орудий полевой артиллерии и минометов, 29260 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 82050 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).