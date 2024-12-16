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Мир

AI: власти Сербии используют израильские программы для слежки за журналистами и активистами

Программное обеспечение
шпионаж
время публикации: 16 декабря 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 12:06
AI: власти Сербии используют израильские программы для слежки за журналистами и активистами
AP Photo/Shaban Athuman

Организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждается, что власти Сербии использовали израильские шпионские программы для незаконной слежки за журналистами и гражданскими активистами.

Согласно документу, для взлома мобильных устройств использовалось программное обеспечение, разработанное израильской компанией Cellebrite. Затем на телефоны загружалась программа NoviSpy, обеспечивающая доступ к информации.

Известны случаи, когда журналистов или активистов задерживали под надуманными предлогами – такими, как управление автомобилем в нетрезвом виде. В полицейском участке у них изымали выключенный телефон на время беседы, а затем возвращали. У них не просили предоставить пароль.

«Сербские власти используют технологии слежки и тактику цифровых репрессий как инструмент государственного контроля и подавления гражданского общества. Подобное программное обеспечение, используемое бесконтрольно, представляет значительную угрозу», - сообщила заместитель директора европейского отделения AI Динушика Диссанауаке.

Мир
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