Эли Коэн и Дмитрий Кулеба выступили с совместным заявлением

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, который находится с официальным визитом в Киеве, и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, провели встречу, после которой выступили с совместным заявлением для прессы.

В частности, глава израильского МИДа заявил, что Израиль поддержит мирный план, который будет выдвинут Украиной в ООН.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, по итогам полуторачасовой встречи сказал, что Украина ожидает от Израиля не только гуманитарной помощи, но и помощи с оружием.

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Коэн, как передает из Киева корреспондент газеты "Гаарец" Лиза Розовская, заявил, что обещания предыдущего правительства о разработке для Украины систем предупреждения о ракетных обстрелах будут выполнены.

При этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил разочарование тем, что Коэн во время визита в Бучу не осудил Россию и российские власти за преступления, совершаемые в Украине российской армией.