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В Австрии сирийский соискатель убежища напал с ножом на прохожих, убит 14-летний мальчик

время публикации: 16 февраля 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 10:23
В Австрии сирийский соискатель убежища напал с ножом на прохожих, убит 14-летний мальчик
AP Photo/Darko Bandic

14-летний подросток погиб и еще пять человек получили ранения в австрийском городе Филлах, когда на них напал с ножом 23-летний уроженец Сирии, соискатель политического убежища в Австрии. Все пострадавшие – мужчины.

Нападавший, у которого был австрийский вид на жительство, задержан. Его мотивы пока не установлены, однако к расследованию подключилось подразделение полиции по борьбе с экстремизмом.

Пресс-секретарь полиции Райнер Дионисио рассказал, что очевидец нападения, сотрудник службы доставки, сбил нападавшего на своем автомобиле, чем предотвратил дополнительные жертвы.

Напомним, что 15 февраля скончались 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь, получившие крайне тяжелые травмы в результате автомобильного теракта в Мюнхене. Террорист, гражданин Афганистана, получил отказ в политическом убежище в Германии.

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