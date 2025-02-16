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"Украина и Палестина": Лавров провел телефонный разговор с Госсекретарем Рубио

время публикации: 16 февраля 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 09:52
"Украина и Палестина": Лавров провел телефонный разговор с Госсекретарем Рубио
AP Photo/Sergei Chuzavkov

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отмечает пресс-служба Государственного департамента, это стало продолжением беседы президентов двух стран – Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Госсекретарь вновь подтвердил стремление президента Трампа положить конец конфликту в Украине. Обсуждалась также перспектива совместной работы по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес", – говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. "Лавров и Рубио условились о регулярных контактах для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа", – сообщили в МИД РФ.

"Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", – утверждается в официальном заявлении министерства.

Мир
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