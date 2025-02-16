Давка на железнодорожной станции в Нью-Дели, десятки погибших

Поздно вечером в субботу, 15 февраля, в Индии, на железнодорожной станции Нью-Дели, в давке погибли около 20 человек, сообщают индийские СМИ. Судя по имеющимся данным, большинство жертв – женщины и дети.

Толпа собралась на станции, чтобы отправиться на фестиваль Маха Кумбха Мела, продолжающийся уже больше месяца и завершающийся 26 февраля.

Власти подтверждают гибель не менее 15 человек. Телекомпания NDTV заявляет, что погибли по меньшей мере 18 человек. В больницы доставлены 11 пострадавших.

В январе на фестивале Маха Кумбха Мела, проходившем в городе Праяградж, на месте слияния рек Ганг и Ямуна, погибли более 40 человек. Сотни людей пострадали. Но фестиваль продолжился.

Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие около 450 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона иностранцев.

Фестиваль Маха Кумбха Мела, приуроченный к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния, проводится на севере Индии раз в 12 лет. Он начался 13 января. В нем уже приняли участие сотни миллионов паломников, совершивших омовения в Ганге.