Число жертв давки на фестивале на севере Индии возросло до 40
время публикации: 29 января 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 13:43
Власти индийского штата Уттар-Прадеш сообщают, что число жертв давки на фестивале Маха Кумбха Мела, проходившем в городе Праяградж, на месте слияния рек Ганг и Ямуна, достигло 40 человек.
Сотни людей пострадали, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Число жертв может возрасти.
Фестиваль Маха Кумбха Мела, приуроченный к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния, проводится на севере Индии раз в 12 лет. Он начался 13 января. В нем уже приняли участие более 110 млн паломников, совершивших омовения в Ганге.
Несмотря на трагедию, мероприятия фестиваля будут продолжаться. Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие около 450 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона иностранцев.
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