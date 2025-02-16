Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1089-й день войны

Министерство обороны РФ 15 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка, Богуславка, Фиголевка, Петропавловка, Кутьковка, Купянск, Моначиновка, Колодезное Харьковской области, Дробышево и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два иностранного производства. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Переездное, Долгая Балка, Клебан-Бык, Константиновка, Часов Яр, Улаклы Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре пикапа и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Mastiff" производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Бурлацкое, Комар, Новоселка, Константинополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Понятовка, Веровка и Качкаровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43522 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21473 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21756 орудий полевой артиллерии и минометов, 31726 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 91100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).