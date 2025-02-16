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Мир

В России отмечают первую годовщину гибели Алексея Навального

Россия
Оппозиция
время публикации: 16 февраля 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 13:31
В России отмечают первую годовщину гибели Алексея Навального
AP Photo

В первую годовщину убийства Алексея Навального в России проходят памятные мероприятия. Множество людей пришли на Борисовское кладбище в Москве, чтобы возложить цветы на могилу лидера российской оппозиции.

Среди них родители Алексея Навального и Ильи Яшина, посол США Линн Трейси, посол ЕС в России Ролан Галараг, посол Великобритании Найджел Кейси, посол Испании Рикардо Мартинес Васкес и посол Австралии Джон Гиринг.

Акции противников российского режима проходят также в Екатеринбурге, Барнауле, Нижнем Новгороде, других городах. Собравшихся снимают сотрудники Управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом – так называемого Центра "Э". Сообщается о задержанных в Новосибирске и Ухте.

"Мне кажется, что даже в эти последние 366 дней Алексей боролся с Путиным не меньше, чем раньше. Это не черный юмор, а реальность. Вышла его книга, ею зачитываются по всему миру, ее включают в самые известные подборки главных книг года. Его речи из судов цитируют крупнейшие мировые политики и знаменитости", – говорится в обращении вдовы политика Юлии Навальной.

"Мы точно знаем, за что мы боремся. Россия будущего, о которой мечтал Алексей – свободная, мирная, прекрасная, – она возможна. Давайте сделаем все, чтобы его мечты стали реальностью. Это не только правильно и хорошо. Это и нам самим поможет справиться и выстоять", – цитирует ее "Медуза".

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