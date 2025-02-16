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Мир

В Гонконге детеныши панды-близнецы впервые появились перед публикой

Китай
Животные
время публикации: 16 февраля 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 14:55
В Гонконге детеныши панды-близнецы впервые появились перед публикой
AP Photo/Chan Long Hei

Самые молодые звезды Гонконга – шестимесячные детеныши панды – встретились с поклонниками во время своего первого публичного выхода, сообщает AP.

Близняшки, появившиеся на свет 15 августа, стали первыми детенышами гигантской панды, рожденными в Гонконге. Сейчас они живут в тематическом парке Ocean Park вместе с родителями и двумя другими пандами, которые прибыли из материкового Китая в прошлом году.

Чтобы увидеть панд в вольере, тысячи людей собрались в парке в это воскресенье. Смотрители находились рядом, когда животные лазили по дереву или отдыхали на качелях. У детенышей еще нет имен, пока их называют "Старшая сестра" и "Младший брат", однако в субботу был объявлен конкурс на имя для близняшек. Жители смогут предложить свои варианты через сайт парка.

С появлением детенышей Гонконг теперь располагает наибольшим числом панд в неволе вне материкового Китая. Имена пандам будут объявлены в первой половине года.

Мир
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