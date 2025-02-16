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Мир

МВД Австрии: смертоносное нападение в Филлахе совершил активист "Исламского государства"

Террористы
Исламское государство
время публикации: 16 февраля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 14:36
МВД Австрии: смертоносное нападение в Филлахе совершил активист "Исламского государства"
AP Photo/Darko Bandic

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер сообщил, что 23-летний уроженец Сирии, напавший с ножом на прохожих в городе Филлах на юге страны – сторонник террористической группировки "Исламское государство".

В результате атаки погиб 14-летний мальчик, еще пять человек получили ранения. Нападавший был задержан после того, как очевидец нападения, сотрудник службы доставки, также родившийся в Сирии, сбил нападавшего на своем автомобиле.

По словам министра, дома у злоумышленника был найден флаг ИГ. Следствием установлено, что мужчина подвергся радикализации через интернет и принес присягу "Исламскому государству".

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