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Мир

В Перу полицейский в костюме капибары с поличным задержал наркоторговца. Видео

Наркотики
Перу
время публикации: 16 февраля 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 15:07
В Перу полицейский в костюме капибары с поличным задержал наркоторговца
Кадр из видео Национальной полиции Перу

Полиция Перу нарядила своего офицера в костюм плюшевой капибары, чтобы задержать наркоторговца в День Святого Валентина.

Национальная полиция опубликовала видео, на котором офицер в костюме капибары стоит с подарком у дома предполагаемого наркоторговца в Лурине. Когда дверь открылась, он ворвался внутрь, схватил мужчину и арестовал его. Во время рейда было найдено 1700 пакетов с кокаином и марихуаной. После ареста офицер сфотографировался в костюме рядом с подозреваемым и наркотиками.

Начальник подразделения, полковник Педро Рохас, отметил: "На этот раз, в День святого Валентина, мы решили замаскироваться под капибару". Ранее перуанская полиция использовала костюмы персонажей Marvel, таких как Человек-паук, Капитан Америка, Тор и Черная вдова, чтобы провести рейды в рамках борьбы с наркотиками.

Мир
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