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NEWSru.co.il :: В мире16 января 2022 г., 05:31

Умер знаменитый модельер и предприниматель Нино Черрути

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В субботу, 15 января, в больнице города Верчелли, на севере Италии, в возрасте 91 года умер известный итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути.

Нино Черрути. Краткая биография

Родился 25 сентября 1930 года в Бьелле, где его дед в 1881 году основал текстильную фабрику. В конце 50-х годов Нино занялся производством одежды. Его первая мужская коллекция Hitman была показана в 1957 году и в то время была признана революционной. В 1967 году была запущена линия мужской одежды Cerruti, за которой годом позже последовала коллекция женской одежды. Первый бутик Cerruti открылся в 1967 году на площади Мадлен в Париже, куда Нино Черрути перенес штаб-квартиру компании, чтобы быть ближе к международной столице моды. При этом производство тканей под названием Lanificio Fratelli Cerruti и с лейблом Hitman осталось в Италии. Вскоре была сформирована группа Cerruti Brothers. В 1978 году дом Cerruti начал заниматься и парфюмерией. С 80-х годов Нино Черрути начал сотрудничество с кинематографом. Его костюмы были представлены в таких фильмах, как "Бонни и Клайда", "Красотки", "Основной инстинкт" и др., бренд Cerruti создавал одежду для таких актеров, как Майкл Дуглас, Джек Николсон, Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Шэрон Стоун, Джулия Робертс, Роберт Редфорд, Харрисон Форд, Аль Пачино и Жан-Поль Бельмондо.


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