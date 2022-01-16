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NEWSru.co.il :: В мире16 января 2022 г., 04:23

Нападение на синагогу в Техасе, один заложник освобожден

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Нападение на синагогу в Техасе, один заложник освобожден

Один заложник, находившийся в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в Колливилле, освобожден, сообщает телеканал ABC News. О судьбе других заложников пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 января, в синагоге, расположенной в районе Даллас-Форт-Уэрт, неизвестный вооруженный мужчина захватил раввина и еще троих людей в заложники.

В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в задние и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте. В аккаунте Facebook этой синагоги было слышно, как он ведет переговоры с представителями полиции, предостерегая их от насильственной попытки освободить заложников.


По некоторым сведениям, захвативший заложников является мусульманином. Его сестра якобы находится в тюрьме, и он не имеет возможности с ней видеться.

По другим данным, злоумышленник требует освобождения пакистанского нейробиолога, осужденного за попытку убийства офицеров армии США в Афганистане.

На месте находятся крупные силы полиции. По сообщениям местных СМИ, проведена эвакуация жителей домов, прилегающих к синагоге. По сведениям полиции, мужчина, захвативший заложников, вооружен.

После захвата заложников в синагоге в Колливилле власти Далласа (штат Техас) ввели дополнительные патрули полиции у еврейских религиозных центров.

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СМИ: в одной из синагог в Техасе неизвестный удерживает заложников

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