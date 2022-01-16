Жертвами вооруженного нападения на деревню в Конго стали 11 человек

В ночь на воскресенье, 16 января, вооруженные люди совершили нападение на деревню Коконьянга в провинции Итури Демократической Республики Конго, были убиты не менее 11 человек, еще 10 получили ранения, передает AFP.

По мнению местных властей, нападение было совершено боевиками группировки "Объединение для развития Конго", совместно с которыми могли действовать боевики "Патриотического интеграционного фронта Конго".