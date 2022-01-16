На побережье Перу два человека погибли в результате цунами
Власти Перу сообщают, что после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга на побережье этой страны обрушилось цунами, что привело к гибели не менее двух человек на пляже Найламп.
Цунами достигло не только побережья Перу, на также побережья других стран американского континента, Японии и многих островов Тихого океана.
На японском побережье были эвакуированы сотни тысяч граждан, не менее десяти судов были опрокинуты волнами и затонули.
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// NEWSru.co.il // В мире // 15 января 2022
Извержение подводного вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в Новой Зеландии и на Фиджи
Извержение подводного вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в Новой Зеландии и на Фиджи