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NEWSru.co.il :: В мире16 января 2022 г., 11:05

На побережье Перу два человека погибли в результате цунами

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На побережье Перу два человека погибли в результате цунами

Власти Перу сообщают, что после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга на побережье этой страны обрушилось цунами, что привело к гибели не менее двух человек на пляже Найламп.

Цунами достигло не только побережья Перу, на также побережья других стран американского континента, Японии и многих островов Тихого океана.

На японском побережье были эвакуированы сотни тысяч граждан, не менее десяти судов были опрокинуты волнами и затонули.


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