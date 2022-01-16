На побережье Перу два человека погибли в результате цунами

Власти Перу сообщают, что после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга на побережье этой страны обрушилось цунами, что привело к гибели не менее двух человек на пляже Найламп.

Цунами достигло не только побережья Перу, на также побережья других стран американского континента, Японии и многих островов Тихого океана.

На японском побережье были эвакуированы сотни тысяч граждан, не менее десяти судов были опрокинуты волнами и затонули.