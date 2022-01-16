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NEWSru.co.il :: В мире16 января 2022 г., 14:54

Умер президент Мали, свергнутый военными в 2020 году

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Умер президент Мали, свергнутый военными в 2020 году

В воскресенье, 16 января, было объявлено, что бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, отстраненный от власти военными, умер в своем доме в Бамако, не дожив несколько недель до своего 77-летия. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на члена семьи Кейта.

Государственный переворот в Мали был совершен 18-19 августа 2020 года. Президент Ибрагим Бубакар Кейта вскоре после его захвата мятежными военными был вынужден объявить о своей отставке и роспуске парламента. Военные, в свою очередь, заявили о создании Национального комитета для спасения народа. Мятежники призвали к политическим реформам и выборам, заверив, что будут соблюдать все международные соглашения.

Мали находится в тяжелом экономическом кризисе, усугубленном конфликтом правительственных войск с присягнувшими "Исламскому государств" туарегами. При этом в последние годы руководство страны было замешано в серии коррупционных скандалов.


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