На северо-западе Нигерии бандиты убили более 50 мирных жителей

Десятки бандитов на мотоциклах ворвались в деревню на северо-западе Нигерии, грабя и поджигая дома, и расстреливая местных жителей.

Агентство Reuters со ссылкой на одного из старейшин пишет, что бандиты совершили налет на населенный пункт вечером 14 января, вступив в перестрелку с силами безопасности и полицией. Под натиском боевиков силы безопасности отступили.

По словам старейшины, разграбив деревню, бандиты увели с собой несколько десятков женщин и детей. В воскресенье, 16 января, они вернулись, чтобы поджечь оставшиеся дома.