МИД Великобритании: мужчина, захвативший заложников в синагоге в Техасе, был британским гражданином

Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что мужчина, который накануне захватил четырех заложников в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в Колливилле (штат Техас, США), был британским гражданином.

Имя этого человека пока не публикуется властями США и Великобритании.

В субботу, 15 января, в синагоге, расположенной в районе Даллас-Форт-Уэрт, неизвестный вооруженный мужчина захватил раввина и еще троих людей в заложники. В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в здание и захватил в заложники раввина Чарли Сайтрона-Уокера и нескольких молившихся на месте. В аккаунте Facebook и в Zoom-канале этой синагоги было слышно, как он ведет переговоры с представителями полиции, предостерегая их от насильственной попытки освободить заложников.

Судя по поступавшим сведениям, мужчина, захвативший заложников, был мусульманином. Он вел себя крайне агрессивно и грубо, угрожал убить всех заложников и взорвать синагогу, время от времени упоминал ислам, заявлял, что его сестра якобы находится в тюрьме, и что он требует ее освободить.

Позже стало известно, что мужчина, захвативший заложников в синагоге, говорил об Аафии Сиддикуи, которая за нападение и покушение на убийство американских солдат в Афганистане получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.

Адвокат осужденной Маруа Эль-Биалли опровергла информацию, что захвативший заложников был братом ее подзащитной. Она также заявила, что семья Сиддикуи осуждает действия человека, захватившего заложников, кем бы он ни был.

Представительница еврейской общины Колливилля 53-летняя Стейси Сильверман рассказала редакции газеты The Washington Post, что она слышала, как злоумышленник говорит, что прилетел в этот район за 5000 миль и выбрал эту синагогу, потому что Соединенные Штаты "заботятся только о еврейских жизнях".

Через 11 часов после начала операции власти штата Техас объявили, что освобождены все заложники, находившиеся в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в Колливилле. Губернатор штата Техас Грег Эббот на своей странице в Twitter написал: "Молитвы услышаны. Все заложники освобождены, они живы и находятся в безопасности".

Телеканал CNN и издание Fort Worth Star-Telegram сообщают, что спецназ штурмовал здание синагоги, были слышны взрыв и выстрелы. Полиция объявила, что мужчина, захвативший заложников, мертв (из сообщения неясно, был он застрелен или застрелился сам).

После захвата заложников в синагоге в Колливилле власти Далласа (штат Техас) ввели дополнительные патрули полиции у еврейских религиозных центров. Отметим, что в последние годы охрана синагог и других религиозных еврейских объектов в США была ослаблена (в том числе, на фоне эпидемии коронавируса, когда посетителей в синагогах стало меньше).

В операции участвовали около 200 сотрудников правоохранительных органов, включая спецназ ФБР.

Аафия Сиддикуи. Справка

Аафия Сиддикуи (сейчас ей 49 лет), пакистанка, мать троих детей, бывшая студентка Массачусетского технологического института, обладательница ученой степени Ph.D. в области неврологии, присвоенной Университетом Брандейс – была арестована 17 июля 2008 года в Афганистане перед зданием резиденции губернатора провинции Газни. Ей были предъявлены обвинения в связях с "Аль-Каидой" и попытке убийства американских солдат при задержании.

В ходе обыска у нее обнаружили инструкцию по сборке взрывного устройства. Когда два специальных агента ФБР и переводчик пришли ее допрашивать, Сиддикуи выхватила у одного из охранников винтовку и дважды выстрелила с криками "Аллах акбар". Но она ни в кого не попала. Военнослужащий, открывший ответный огонь, ранил женщину.

На суде в США Аафия Сиддикуи в суде отрицала свою вину.

Ее адвокаты настаивали на том, что она невменяемая и не может отвечать за свои поступки. Наличие нервного расстройства было подтверждено медицинской экспертизой, после которой Аафия Сиддикуи была отправлена в федеральный медицинский центр Карсуэлл для дальнейшего наблюдения.

Позже она была осуждена федеральным судом Манхэттена на 86 лет лишения свободы.