В Австралии предъявлено обвинение блогерке, отравившей собственного младенца ради денег

В Австралии предъявлено обвинение 34-летней блогерке, которая, согласно материалам дела, отравила собственного годовалого ребенка, чтобы повысить популярность своего блога и собрать пожертвования на лечение младенца. Об этом рассказывает BBC.

Женщина утверждала, что она запечатлевает борьбу за жизнь своего тяжело больного ребенка и выкладывает эти материалы в социальных сетях. На самом деле, считают следователи, она пичкала его сильнодействующими лекарствами, не предназначенными для младенцев.

Расследование было начато 15 октября. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу в крайне тяжелом эмоциональном и физическом состоянии. Медики заподозрили, что он стал жертвой издевательств и вызвали полицию. Анализы показали наличие лекарств.

Женщине предъявлены обвинения в пытках, отравлении, эксплуатации ребенка и мошенничестве. "Гнусность ее поступков трудно описать словами", – отметил инспектор полиции штата Квинсленд Пол Долтон.