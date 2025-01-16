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Мир

СМИ: французская армия готовится к военным действиям на украинской территории

Война в Украине
Франция
время публикации: 16 января 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 13:02
СМИ: французская армия готовится к военным действиям на украинской территории
Eric Gaillard/Pool via AP

Вооруженные силы Франции провели секретные учения "Персей", в ходе которых отрабатывалось отражение возможного российского вторжения в Украину со стороны Беларуси. Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на сайт Intelligence Online

Согласно публикации, десятидневные учения состоялись осенью и продолжались десять дней. В них приняло участие 3200 военнослужащих частей специального назначения. Выбранный для их проведения полигон напоминал излучину Днепра к северу от Киева.

Напомним: 13 января президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого они рассмотрели последние события на поле боя, а также одну из французских инициатив.

"В частности, как один из возможных вариантов обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине, а также практические шаги для ее реализации, расширения и привлечения других стран", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале президента Украины.

Согласно публикациям СМИ, вопрос о возможном размещении в Украине британских военнослужащих обсуждается на переговорах Зеленского с прибывшим в Киев премьер-министром Киром Стармером. Европейские страны считают необходимым усилить поддержку Украины в условиях прихода к власти в США администрации Дональда Трампа.

Мир
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