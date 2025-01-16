Власти США оштрафовали антиизраильскую еврейскую организацию за обман

Организация Jewish voice for peace, в последний год занимавшаяся организацией антиизраильских демонстраций в США, была оштрафована американскими властями на 677,6 тысяч долларов.

Штраф был наложен после того, как следствие, возбужденное офисом окружного прокурора в Вашингтоне, установило, что организация получила кредит на основании Закона о помощи пострадавшим от пандемии, ложно указав, что не занимается политической деятельностью.