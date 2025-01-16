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Мир

Власти США оштрафовали антиизраильскую еврейскую организацию за обман

США
Штрафы
время публикации: 16 января 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 07:01
Власти США оштрафовали антиизраильскую еврейскую организацию за обман
AP Photo/Jean-Francois Badias

Организация Jewish voice for peace, в последний год занимавшаяся организацией антиизраильских демонстраций в США, была оштрафована американскими властями на 677,6 тысяч долларов.

Штраф был наложен после того, как следствие, возбужденное офисом окружного прокурора в Вашингтоне, установило, что организация получила кредит на основании Закона о помощи пострадавшим от пандемии, ложно указав, что не занимается политической деятельностью.

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