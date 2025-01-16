Российский губернатор Севастополя призвал объявить ЧС федерального масштаба из-за разлива мазута
время публикации: 16 января 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 16:41
Российский губернатор оккупированного Севастополя обратился к властям России с просьбой объявить территорию города зоной чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за достигшего Севастополя пятна мазута от разлива топлива в Керченском заливе.
В городе уже действует региональный режим СП. "Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов – это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета", – сообщил чиновник.
Напомним: 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В море попали тысячи тонн мазута, что повлекло за собой экологическую катастрофу.
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