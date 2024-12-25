Экологическая катастрофа в Керченском заливе: на Кубани объявлен режим ЧС

На Кубани объявлен краевой режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимся уже более недели выбросом мазута на побережье после того, как в Керченском проливе затонули два танкера с топливом.

"До настоящего времени действовал режим ЧС муниципального уровня, который в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, первоначально предполагалась, что большая часть топлива осядет на дне моря, однако из-за потепления мазут поднимается на поверхность и его выносит на пляжи. Напомним, что загрязненными оказались десятки километров побережья, вывезено уже 60000 тонн песка.

Минтранс России сообщил, что затонувшие танкеры находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории и не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. Произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 километров.