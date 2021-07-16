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NEWSru.co.il :: В мире16 июля 2021 г., 13:43

Наводнения в западной Европе: в Германии более 100 погибших, объявлен режим военной катастрофы

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Шульд (Германия). 16 июля 2021 года Шульд (Германия). 16 июля 2021 года Шульд (Германия). 16 июля 2021 года

В пятницу, 16 июля, власти ФРГ опубликовали новые данные о жертвах наводнений на западе страны. По сведениям властей, в земле Рейнланд-Пфальц и в Северной Рейн-Вестфалии погибли не менее 103 человек.

Кроме того, власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц (западная Германия) заявляли о примерно 1300 пропавших без вести в районе Арвайлер после наводнений, возникших после ливневых дождей. В частности, сообщалось о пропавших жителях населенного пункта Шульд, где были разрушены многие дома.

Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны. В устранению последствий бедствия привлечены на данном этапе 850 военнослужащих.

Сообщается о 15 погибших и четырех пропавших без вести в результате наводнений в Бельгии.

Пострадали также Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Очевидно, что число жертв будет расти.

Информация о жертвах наводнений в западной Европе уточняется.

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Наводнения в западной Европе: более 100 погибших, 1300 пропавших без вести
 

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