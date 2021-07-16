Наводнения в западной Европе: более 90 погибших, 1300 пропавших без вести

Утром в пятницу, 16 июля, власти ФРГ опубликовали новые данные о жертвах наводнений на западе страны. По сведениям властей, в земле Рейнланд-Пфальц погибли не менее 50 человек, в Северной Рейн-Вестфалии – не менее 30.

Кроме того, власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц (западная Германия) заявляют о примерно 1300 пропавших без вести в районе Арвайлер после наводнений, возникших после ливневых дождей.

Сообщается о 12 погибших и пяти пропавших без вести в результате наводнений в Бельгии. Пострадали также Люксембург и Нидерланды. Очевидно, что число жертв будет расти.

В населенном пункте Шульд в земле Рейнланд-​Пфальц на западе Германии в результате наводнения обрушились дома, погибли или пропали без вести десятки людей.

Полиция Кельна объявила, что только в этом регионе жертвами наводнений стали не менее 20 человек.

Информация о жертвах наводнений в западной Европе уточняется.