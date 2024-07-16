Лондонская полиция задержала двух антиизраильских манифестанток, которые возложили палестинский флаг на подножье Кенотафа – символической гробницы солдат Британской империи, погибших в ходе Первой Мировой войны.

На асфальте перед монументом они написали красной краской "180000 погибших", взяв это число из публикации медицинского журнала Lancet. Отметим, что даже сам ХАМАС оценивает численность погибших в 38000 человек.

Затем женщины сели у подножья Кенотафа с транспарантами "Никогда больше не для кого" и "Хватит вооружать Израиль". Они были оперативно задержаны. При этом отмечается, что ущерб был нанесен дорожному покрытию, а не мемориалу.

Пропалестинская группа Youth Demand, к которой относятся задержанные, опубликовала заявление, в котором говорится: "Все, что олицетворяет Кенотаф, находится в противоречии с политикой правительства лейбористов, позволяющего компаниям наживаться на геноциде".