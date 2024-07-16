x
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2024
|
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В ходе антиизраильской манифестации в Лондоне осквернен мемориал погибшим солдатам

время публикации: 16 июля 2024 г., 12:01 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 12:01
Кенотаф в Лондоне
Peter Nicholls/ Pool Photo via AP

Лондонская полиция задержала двух антиизраильских манифестанток, которые возложили палестинский флаг на подножье Кенотафа – символической гробницы солдат Британской империи, погибших в ходе Первой Мировой войны.

На асфальте перед монументом они написали красной краской "180000 погибших", взяв это число из публикации медицинского журнала Lancet. Отметим, что даже сам ХАМАС оценивает численность погибших в 38000 человек.

Затем женщины сели у подножья Кенотафа с транспарантами "Никогда больше не для кого" и "Хватит вооружать Израиль". Они были оперативно задержаны. При этом отмечается, что ущерб был нанесен дорожному покрытию, а не мемориалу.

Пропалестинская группа Youth Demand, к которой относятся задержанные, опубликовала заявление, в котором говорится: "Все, что олицетворяет Кенотаф, находится в противоречии с политикой правительства лейбористов, позволяющего компаниям наживаться на геноциде".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 ноября 2023

Telegraph: Риши Сунак резко осудил ультраправых и сторонников ХАМАСа