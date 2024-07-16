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Маск будет жертвовать 45 млн долларов в месяц избирательной кампании Трампа

время публикации: 16 июля 2024 г., 11:19 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 11:21
Маск будет жертвовать 45 млн долларов в месяц избирательной кампании Трампа
AP Photo/Alex Brandon

Предприниматель Илон Маск сообщил, что намерен ежемесячно выделять 45 миллионов долларов политическому комитету America PAC, цель которого – содействовать избранию Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

America PAC был создан в июне 2024 года. Согласно цитируемому изданием источнику, он будет заниматься регистрацией новых избирателей, убеждая их участвовать в досрочном голосовании, а также поощрением голосования по почте в колеблющихся штатах, от которых обычно и зависит исход выборов.

Также отмечается, что Маск привлек к поддержке комитета нескольких друзей и союзников, в частности, сооснователя компании Palantir Джо Лонсдейла, давнего спонсора сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, которого Дональд Трамп объявил своим кандидатом в вице-президенты.

Состояние Маска оценивается в 252 миллиарда долларов. Он один из богатейших людей на планете.

Мир
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