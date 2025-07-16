В Хабаровском крае обнаружен разбившийся вертолет

В Хабаровском крае обнаружены тела пяти человек, которые находились на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение 14 июля. "По предварительной информации, группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек", – сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Как передает агентство "Интерфакс", вертолет Ми-8Т компании "АПК "Взлет" выполняя рейс по маршруту Чумикан – Охотск – Магадан, возвращаясь к постоянному месту дислокации после ремонта. В назначенное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал.

По предварительным данным, на борту вертолета были три члена экипажа и два технических специалиста. 16 июля в 130 километрах от поселка Охотск Хабаровского края на сопке, высота которой составляет 1500 метров, воздушное судно обнаружили разрушенным, со следами горения.