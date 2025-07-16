Трамп обсудит с премьером Катара соглашение по Газе

Сегодня, 16 июля, президент США Дональд Трамп встретится премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани. Судя по имеющимся данным, встреча намечена на вечер, во время ужина.

Как пишет журналист Барак Равид на своей странице в соцсети X, в ходе встречи планируется обсудить ход переговоров по освобождению заложников и соглашению о прекращении огня в Газе.

Со ссылкой на информированный источник Равид сообщает, что Трамп и премьер Катара также обсудят усилия по возобновлению переговоров между США и Ираном для достижения нового ядерного соглашения.

Катар является основным посредником между Израилем и ХАМАСом на переговорах по Газе. Эта тема 14 июля обсуждалась в телефонной беседе Трампа с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.

Ранее израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров в Дохе, сообщил о прогрессе в сближении позиций Израиля и ХАМАСа. Как сообщил источник, переговорщики в настоящее время корректируют военные карты, показывающие дислокацию войск ЦАХАЛа в период перемирия. Изменения должны учесть недавние компромиссы Израиля относительно военного присутствия в зоне коридора Мораг.

15 июля израильская делегация, которую возглавлял координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан, вернулась из Каира, где проходили переговоры о прекращении огня в Газе и возвращении заложников. Согласно сообщениям в СМИ, главной темой обсуждения в Каире стал пункт о гуманитарной помощи сектору Газы.

Израильские СМИ сообщали, что на переговорах в Дохе Израиль пошел на дополнительные уступки, касающиеся сокращения присутствия израильских сил в районе Рафиаха и оси Мораг во время режима прекращения огня.

13 июля в Мэриленде президент США Дональд Трамп заявил журналистам , что он "надеется решить проблему Газы на этой неделе". Ранее он говорил о возможной сделке по Газе на прошлой неделе.

Пятый раунд непрямых переговоров в Катаре о возможном соглашении между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газы завершился без существенного прогресса. Один из палестинских источников заявил, что ситуация "зашла в тупик", при этом израильские переговорщики "занимаются слушаньем, а не переговорами" и по каждому вопросу консультируются с высокопоставленными чиновниками в Израиле, по всей видимости, не имея полномочий принимать решения.

Британский телеканал Sky News заявлял, что единственным нерешенным вопросом между Израилем и ХАМАСом остается статус и присутствие Армии обороны Израиля в секторе Газы. При этом утверждается, что процесс доставки гуманитарной помощи в Газу и требование ХАМАСа о предоставлении США гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия в одностороннем порядке после истечения 60-дневного перемирия, в принципе согласованы. "В районах, из которых выводятся войска ЦАХАЛ, будет задействована третья сторона, которую не контролируют ни ХАМАС, ни Израиль", – говорится в сообщении Sky News. Ни ХАМАС, ни Израиль официально это не подтверждают.

По версии Sky News, американская организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) не сможет работать нигде, где не размещены силы ЦАХАЛа, при этом ООН или другие признанные гуманитарные организации будут играть более активную роль в передаче гумпомощи.

Издание Axios писало: ХАМАС требует от ЦАХАЛа отойти на те же линии, которые существовали до нарушения предыдущего соглашения о прекращении огня в марте. Израиль отказывается это сделать. В настоящее время, как заявил представитель израильской армии Эфи Дефрин, ЦАХАЛ контролирует 65% территории сектора Газы.

Арабские СМИ подтверждали готовность руководства террористической организации ХАМАС принять условия прекращения огня в Газе. Но в Иерусалиме это не подтверждали, отмечая, что ХАМАС вновь выдвигает встречные неприемлемые требования.

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники в руководстве ХАМАСа писала, что согласие на прекращении огня обусловлено планом урегулирования гуманитарной помощи и установления "четкого механизма вывода сил ЦАХАЛа из сектора Газы". В публикации были названы три главных требования Израиля: отстранение ХАМАСа от власти в Газе, разоружение Газы и изгнание ответственных за нападение 7 октября 2023 года из сектора. По данным "Аш-Шарк аль-Аусат", ХАМАС "готов к тому, чтобы договориться по вопросу об оружии" и согласен "на символическое и временное изгнание из Газы нескольких высокопоставленных чиновников".

По информации израильской новостной службы "Кан", Израиль передал посредникам список всех заложников, остающихся в секторе Газы, живых и погибших. Напротив всех имен стоит пометка "гуманитарный случай". Израильский источник, знакомый с ходом переговоров, в беседе с "Кан" отметил, что будет "больше ясности" относительно порядка освобождения заложников после начала переговоров с ХАМАСом.

ОБЩАЯ СХЕМА СОГЛАШЕНИЯ

Согласно сообщениям в СМИ, план посредников предусматривает прекращение огня в секторе Газы на 60 дней, и уже в первый день ЦАХАЛ должен будет покинуть северную часть сектора. В рамках сделки ХАМАС должен освободить 10 живых заложников и передать тела 18 погибших.

Египетский телеканал "Аль-Гад", ссылающийся на свои эксклюзивные источники, сообщал подробности предложения о прекращении огня в секторе Газы, в рамках которого ХАМАС должен освободить 10 живых заложников и передать 18 тел убитых заложников в обмен на поэтапный отвод израильских войск и освобождение палестинских заключенных.

В соответствии с условиями договоренности, объявить о соглашении должен президент США Дональд Трамп, он же выступает гарантом выполнения сделки. Соглашение предусматривает 60-дневное прекращение огня, и уже в первый день действия соглашения Израиль должен отступить с северной части сектора Газы.

С началом прекращения огня должны быть увеличены поставки гуманитарной помощи в сектор Газы – "в достаточных количествах и в сотрудничестве с ООН и с Красным Полумесяцем". Освобождение заложников – как живых, так и мертвых – должно происходить без церемоний и манипулятивных видеотрансляций со стороны ХАМАСа.

В течение 60 дней должны быть освобождены 28 заложников: 10 живых и тела 18 убитых. На десятый день соглашения ХАМАС должен предоставить информацию о всех оставшихся в Газе заложниках, как живых, так и мертвых. Израиль должен предоставить информацию о палестинских заключенных, арестованных в секторе Газы с 7 октября 2023 года.

В первый день террористы должны освободить восемь живых заложников – ЦАХАЛ должен отступить с севера сектора Газы. В седьмой день действия соглашения террористы передадут тела пяти погибших заложников – ЦАХАЛ отступит из южной части сектора Газы.

На тридцатый день соглашения террористы вернут еще тела пяти заложников, на пятидесятый – освободят двоих живых заложников. В шестидесятый день действия соглашения должны быть переданы тела еще восьми заложников.