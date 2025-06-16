Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина

Правительство Великобритании объявило, что впервые в истории пост главы британской разведки MI6 займет женщина. Блейз Метревели вступит в должность осенью 2025 года, сменив на этом посту Ричарда Мура.

Метревели станет 18-м главой MI6.

В пресс-релизе на сайте правительства Великобритании отмечается, что она вступит в должность в период, "когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны противников".