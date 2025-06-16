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Мир

Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина

Великобритания
время публикации: 16 июня 2025 г., 01:16 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 01:22
Блейз Метревели
MI6

Правительство Великобритании объявило, что впервые в истории пост главы британской разведки MI6 займет женщина. Блейз Метревели вступит в должность осенью 2025 года, сменив на этом посту Ричарда Мура.

Метревели станет 18-м главой MI6.

В пресс-релизе на сайте правительства Великобритании отмечается, что она вступит в должность в период, "когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны противников".

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